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Дмитрий Матусевич: В Беларуси хотят ввести обязательную госрегистрацию имущества

В Беларуси планируют ввести обязательную госрегистрацию имущества. Сейчас она носит рекомендательный характер. Об этом сообщил председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич.

Новации прописаны в поправках в закон, который в этом году поступит в парламент. Это важно с точки зрения защиты прав собственников недвижимости или земельных участков, а также для госорганов для начисления налогов. Особое внимание и упрощению процедуры получения документов, в частности, техпаспортов через посредников.

В настоящее время в системе регистрации работает более 650 регистраторов, и на каждого из них в среднем по стране ежегодно приходится свыше 2,5 тысячи выполненных запросов.

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