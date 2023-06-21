Дмитрий Матусевич: В Беларуси хотят ввести обязательную госрегистрацию имущества

Новации прописаны в поправках в закон, который в этом году поступит в парламент. Это важно с точки зрения защиты прав собственников недвижимости или земельных участков, а также для госорганов для начисления налогов. Особое внимание и упрощению процедуры получения документов, в частности, техпаспортов через посредников.

