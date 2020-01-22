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Дмитрий Меликян больше не работает в должности гендиректора Национального аэропорта Минск

Дмитрий Меликян больше не работает в должности гендиректора Национального аэропорта Минск

Накануне у Дмитрия Меликяна, который руководил компанией с 2005 года, был последний рабочий день. "Решение принято по соглашению сторон", - сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский. Пока обязанности гендиректора аэропорта исполняет Вячеслав Хоронеко (заместитель гендиректора по техническому развитию Национального аэропорта Минск). "Это очень важное для нас предприятие, - подчеркнул Артем Сикорский. - Поэтому в ближайшее время департамент определится с кандидатурой нового руководителя".

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