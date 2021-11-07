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Д. Мезенцев о положительных аспектах интеграции для бизнеса, предприятий и народов
Пока страны готовились к Высшему госсовету Союзного государства в спокойном рабочем режиме, кое у кого разыгралось воображение. Доходило до того, что некоторые на картах таро гадали и выкладывали в сеть варианты прогнозов: встретятся или нет президенты Беларуси и России? И если да, то полетит ли Лукашенко в Крым, ведь Владимир Путин в этот день принимал участие в праздничных мероприятиях в Севастополе по случаю Дня единства и оттуда вышел онлайн на связь с Минском.
У телеграм-каналов отлегло по Крыму. Мол, Лукашенко хоть и виртуально, но там побывал.И, тем не менее, глобально Запад не может пережить новый этап нашей интеграции. Почему так напрягает белорусско-российская повестка и как экономическое сближение отразится на бизнесе, предприятиях и самих народах? Об этом наш обозреватель Илона Красутская поговорила с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.
"Если мы вместе, значит, сильнее, конкурентоспособнее наши экономики, наша продукция выходит на большее число международных, региональных рынков, мы живем увереннее и самостоятельнее. Наше сближение - подтверждение того, что мы не будем действовать ни по какой команде. Мы все должны жить так, как считают наши народы, как привыкли в рамках нашей славянской и духовной традиции", - сказал Дмитрий Мезенцев.
Госсекретарь СГ подчеркнул, что отношения национальных лидеров Беларуси и России - отношения людей, четко понимающих свою ответственность за свои народы, их судьбу и будущее.
"Это не высокий слог, это абсолютная реалия. Владимир Путин и Александр Лукашенко доказали, что они служат своим странам в полном объеме, максимально защищая интересы своего Отечества. Но это не значит, что при этом не слышишь партнера, не учитываешь его интересы и не идешь навстречу его запросу, отстаивая свою позицию. На этом фундаменте построены 28 союзных программ. Они совершенно не касаются никакого политического вопроса: ни угрозы суверенитету, независимости Беларуси, никаким другим политическим институтам в рамках системы управления в Беларуси просто нет", - заявил Дмитрий Мезенцев.
По его мнению, не стоит ожидать мгновенный эффект после подписания союзных программ.
"Это работа на ближайшие годы, не на десятилетия. Сейчас должен быть сформирован механизм взаимодействия министерств и ведомств ради новой практики, которая позволит обеспечить иную включенность реальных производств, где работают сотни тысяч людей в поставке продукции на огромный российский рынок. Сегодня, по сути, объединение по направлениям экономического потенциала позволяет чувствовать себя Беларуси более устойчиво и уверенно. С учетом санкционного давления это позволит не допустить того, чтобы люди чувствовали потерю в своих кошельках, доходах своих семей. Сегодня у нас оптимизма, веры в экономическую интеграцию много больше, чем позавчера", - отметил Дмитрий Мезенцев.
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