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Дмитрий Мезенцев: Сила народов Беларуси и России в единении
Единство народов Беларуси и России является ответом на беспрецедентное давление Запада. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на митинге-реквиеме, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", пишет БЕЛТА.
"Трудно представить, что через 80 лет потомки тех, кто задумал план "Барбаросса", будут нам говорить, как надо жить и что делать. Мы видим сегодня беспрецедентное давление на Беларусь и Россию - экономическое, финансовое, политическое, информационное, фактически - военное. Ответом на это должно быть единство - единство народов Беларуси и России, единая позиция наших национальных лидеров. Это было бы невозможно, если бы связи миллионов россиян и белорусов не были бы нашим достоянием и богатством. Это было бы невозможно, если бы в Беларуси и России делили Победу и память о ней", - сказал Дмитрий Мезенцев.
Он отметил, что и шаги по сближению двух стран, экономическая интеграция, военно-политическое взаимодействие предпринимаются для обеспечения безопасности рубежей Союзного государства. "Мы делаем эти шаги ради миллионов людей, их спокойствия и безопасности дня нынешнего и будущего", - подчеркнул госсекретарь Союзного государства.
Дмитрий Мезенцев напомнил, что на протяжении ряда лет из союзного бюджета направлялись средства для создания экспозиций в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Эта работа будет продолжена. "Историческая правда может быть только одна, и никто не имеет права на истину в противовес тем страницам истории, которые дороги для нас. Мы должны сохранить ту память, то уважение к подвигу солдата, с пониманием трагизма, боли, страха и преодоления. Наша сила в единении. Будем помнить. Это наказ гарнизона Брестской крепости, перед подвигом которого мы склоняем головы вновь и вновь", - подытожил госсекретарь Союзного государства.
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