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Дмитрий Пантус: Белорусский военно-промышленный комплекс предлагает армии лучшие образцы техники

В контексте региональной безопасности, о чем и будут говорить на саммите в Москве, важно обеспечить Вооруженные силы необходимой техникой и вооружением. И наши образцы готовы защитить страну. Наш Военно-промышленный комплекс предлагает армии лучшие образцы техники. Об этом и не только рассказал в эксклюзивном интервью АТН председатель ГВПК Дмитрий Пантус. Более того, санкции, которые ввел Запад, лишь подстегнули предприятия к новым разработкам и совместной кооперации.

"Все санкционное давление еще больше сплотило наши коллективы, те действия, которые мы предприняли в части защиты наших предприятий, сегодня позволяют уверенно говорить о том, что это придало нам дополнительный импульс в том числе и для развития. Мы стали больше заниматься вопросами импортозамещения и производством того, чем не занимались ранее. Также налажена совместная работа с предприятиями Минпрома Беларуси, Академией наук", - отметил председатель.


Разработки белорусского ВПК

Различные модификации "Кайманов", ракеты для реактивных систем залпового огня, легкобронированные БТРы – все это сегодня есть в портфолио у отечественного ВПК. Отдельно стоит отметить стрелковое оружие и оптику. В этом направлении нам равных нет. Так, на вооружение белорусской армии поступил автомат VSK-100. Вдохновлялись знаменитым автоматом Калашникова. Впрочем, на этом конструкторы останавливаться не намерены.

Отмечают специалисты и значительный прогресс в развитие ракетостроения. Так, для того же "Полонеза" в конце весны пройдут испытания ракет. В целом, в ГВПК уверены, что задача Президента по повышению мобильности и эффективности армиивыполняется.

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