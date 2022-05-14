Дмитрий Пантус: Белорусский военно-промышленный комплекс предлагает армии лучшие образцы техники

В контексте региональной безопасности, о чем и будут говорить на саммите в Москве, важно обеспечить Вооруженные силы необходимой техникой и вооружением. И наши образцы готовы защитить страну. Наш Военно-промышленный комплекс предлагает армии лучшие образцы техники. Об этом и не только рассказал в эксклюзивном интервью АТН председатель ГВПК Дмитрий Пантус. Более того, санкции, которые ввел Запад, лишь подстегнули предприятия к новым разработкам и совместной кооперации.



"Все санкционное давление еще больше сплотило наши коллективы, те действия, которые мы предприняли в части защиты наших предприятий, сегодня позволяют уверенно говорить о том, что это придало нам дополнительный импульс в том числе и для развития. Мы стали больше заниматься вопросами импортозамещения и производством того, чем не занимались ранее. Также налажена совместная работа с предприятиями Минпрома Беларуси, Академией наук", - отметил председатель.

