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Дмитрий Пантус рассказал о новинках белорусского военпрома

Производство вооружения и военной техники, будучи высокотехнологичной отраслью экономики, динамично развивается и успешно решает ключевую задачу по обеспечению национальной безопасности и обороноспособности страны. Как заявил на открытии MILEX председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, многие образцы продукции, представленные на выставке в разное время, сегодня состоят на вооружении не только в Беларуси, но и целого ряда армий мира. Среди новинок белорусского военпрома - боеприпасы для ЗРК средней дальности, рассчитанной до 70 км.


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