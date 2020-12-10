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Дмитрий Пантус сегодня проведет прием граждан в Барановичах

Руководители госорганов в декабре посещают регионы и встречаются с гражданами. Сегодня председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус проведет прием в Барановичах на базе авиационного ремонтного завода. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук направится 16 декабря в город Свислочь.

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