Дмитрий Пантус сегодня проведет прием граждан в Барановичах

Руководители госорганов в декабре посещают регионы и встречаются с гражданами. Сегодня председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус проведет прием в Барановичах на базе авиационного ремонтного завода. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук направится 16 декабря в город Свислочь.