Дмитрий Пантус: За последние два года проведена системная работа по модернизации средств поражения

Председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус в проекте "Вопрос номер один" рассказал, что все этапы модернизации Вооруженных сил сопряжены в том числе и с развитием отечественного оборонного комплекса.



"Мы выполняем в среднем 200-220 опытно-конструкторских работ ежегодно. Работа ведется по разным направлениям, связанным как с разработкой полностью новых образцов вооружения, так и модернизацией тех образцов, которые уже стоят на вооружении у Министерства обороны. За последние два года была проведена системная работа по модернизации средств поражения. В частности, мы завершили модернизацию РСЗО "Ураган", РСЗО "Белград". Более трех лет мы занимались модернизацией ЗРК "Оса". Все эти три типа вооружения на сегодняшний день прошли комплексные испытания и поставлены на вооружение ВС Республики Беларусь", - подытожил Дмитрий Пантус.



Интервью с председателем Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Дмитрием Пантусом в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.