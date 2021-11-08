Дмитрий Песков и Мария Захарова прокомментировали действия Польши

Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак. Большее двух тысяч польских солдат вторглись в это суверенное государство устанавливать демократию. Почему сегодня не принять как минимум столько же "благодарных иракцев", чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы?

Мария Захарова, официальный представитель МИД России