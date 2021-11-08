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Дмитрий Песков и Мария Захарова прокомментировали действия Польши

О законе бумеранга знают все, но принимать правила игры не в стиле Запада.Безапелляционный пример взаимосвязи и неминуемой ответственности за содеянное предъявила Польше официальный представитель МИД России.

Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак. Большее двух тысяч польских солдат вторглись в это суверенное государство устанавливать демократию.Почему сегодня не принять как минимум столько же "благодарных иракцев", чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы?
Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Парад западного лицемерия

Теперь польский президент Анджей Дуда сокращает свой запланированный двухдневный визит в Словакию и созывает совещание с премьером и силовиками. Сценарий Варшава прописала заранее: сделать "крайней" Беларусь, расписавшись в собственном бессилии.

НАТО призывает уважать международное право, но обращается при этом исключительно к Минску!

Со знанием истинного положения вещей, без какой-либо предвзятости, ситуацию прокомментировали в российском Кремле.

На плечи белорусских властей ложится тяжкий груз. Мы, безусловно, не сомневаемся в том, что миграционные службы Беларуси принимают меры, чтобы удерживать ситуацию в законном русле. Не сомневаемся, что учитываются беспокойства о переходе мигрантов на нашу территорию.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

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