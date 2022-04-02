Дмитрий Песков рассказал о будущем восточной и центральной частей Украины и об истинных планах Вашингтона

Минск всегда был мирной переговорной площадкой для урегулирования конфликта на территории Украины. И вклад Президента Беларуси в переговорный процесс неоспорим. Это подчеркнул Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России в эксклюзивном интервью нашему телеканалу. Оно вышло сегодня в вечернем эфире.



О союзной решимости в защите западных границ.О будущем восточной и центральной частей Украины и об истинных планах Вашингтона можно узнать из полной версии эксклюзивного интервьюДмитрия Пескова. Оно доступно на YouTube-канале АТН.