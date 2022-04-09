Дмитрий Пиневич: Беларусь полностью обеспечена медицинскими препаратами

Беларусь полностью обеспечена медицинскими препаратами, проблем на рынке не наблюдается, заявил 9 апреля министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Работа над этим вопросом ведется без выходных. Логистика по доставке импортных препаратов и сырья уже перестроена, более того, стоит задача расширить перечень медикаментов за счет азиатского региона. Конечно, текущая ситуация - это еще и новые возможности для импортозамещения.



В этом году "Белфармация" празднует вековой юбилей. В честь важной даты в Минске у Комаровского рынка сегодня высадили новую аллею. Так медицинская отрасль внесла свой вклад в "Неделю леса".