3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Дмитрий Пиневич распакует и покажет белорусскую аптечку в "Главном эфире" 15 января
"Качество и прочность подтверждаем". Именно так звучат первые отзывы о белорусской аптечке. Своим мнением поделились российские военнослужащие.
Эксклюзив АТН - в воскресенье в "Главном эфире". Мы сделаем детальную распаковку нашей и натовской. Так кто с кого срисовывал? И причем здесь еще 40-е годы? Хирурги с боевым опытом, военные эксперты и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, который тоже военный врач, обсудят все элементы аптечки. Как подходили к наполнению? Ждать ли 100-процентного импортозамещения? Когда поступит в распоряжение военнослужащих Беларуси?
Раньше малые аптечки были рассчитаны на два часа максимальной работы, когда раненый шел на этап эвакуации, сказал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.
По его словам, в настоящее время с белорусской индивидуальной аптечкой с учетом двойной дозы обезболивающих раненый может находиться до эвакуации 8 часов. И затем при купировании всех опасных состояний для здоровья может быть эвакуирован.
Это будет откровенно. Все подробности в "Главном эфире" в воскресенье на"Беларусь 1".
Президент
Все
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов