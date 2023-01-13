"Качество и прочность подтверждаем". Именно так звучат первые отзывы о белорусской аптечке. Своим мнением поделились российские военнослужащие.

Эксклюзив АТН - в воскресенье в "Главном эфире". Мы сделаем детальную распаковку нашей и натовской. Так кто с кого срисовывал? И причем здесь еще 40-е годы? Хирурги с боевым опытом, военные эксперты и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, который тоже военный врач, обсудят все элементы аптечки. Как подходили к наполнению? Ждать ли 100-процентного импортозамещения? Когда поступит в распоряжение военнослужащих Беларуси?

Раньше малые аптечки были рассчитаны на два часа максимальной работы, когда раненый шел на этап эвакуации, сказал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

По его словам, в настоящее время с белорусской индивидуальной аптечкой с учетом двойной дозы обезболивающих раненый может находиться до эвакуации 8 часов. И затем при купировании всех опасных состояний для здоровья может быть эвакуирован.