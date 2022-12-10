Дмитрий Пиневич рассказал о медицинских кадрах и зарплатах

Дефицит кадров в системе здравоохранения не является какой-либо особенностью для Республики Беларусь. Об этом в эксклюзивном интервью проекту "Вопрос номер один" рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Если мы изучим состояние с медицинскими кадрами на Западе и Востоке, говорит он, то мы увидим фактически такую же картину. Потому что подготовка медицинского специалиста, особенно с высшим образованием, является кропотливым, очень сложным и затратным для любого государства.

По его словам, многие страны на это просто не обращают внимания, пытаясь решить вопрос за счет внешней миграции. В Беларуси этому вопросу оказывают особое внимание. В нашей стране четыре вуза выпускают специалистов и в полной мере работают не только на нашу страну, но и на те государства, которые занимаются экспортом образовательных услуг.

Говоря о государственной поддержке врачей и медицинского персонала, Дмитрий Пиневич сказал, что 1.300 рублей получает медицинский средний персонал и чуть-чуть менее 2.300 - врачебный персонал. "Мы сравниваем средние зарплаты по стране, у нас сейчас 138 % от уровня зарплаты по врачебному персоналу и 83 % по среднему медицинскому персоналу. Такой индикатор для нас.

Важно заинтересовать нашего специалиста остаться на рабочем месте, считает глава ведомства. И здесь приняты такие государственные меры поддержки. Первая - целевой набор, который может решить вопросы кадров, в том числе и в районах. "Он сейчас расширен до 60 %, перейдем на 80 %, может быть, это фактически будет и 100 %, - сказал он. - Эти специалисты уже точно будут знать, в каком регионе они будут работать, мы будем определять им рабочее место".

Второе - это ковидные надбавки, которые, по словам министра, послужили резким скачкообразным повышением заработной платы для медицинских работников в ковид.

"Эти ковидные надбавки трансформированы в иные надбавки, которые выплачивают дифференцированно всему медицинскому персоналу, который не связан с эпидемическими процессами. В декабре мы еще будем рассматривать вопрос о добавлении зарплат медицинским работникам", - сообщил он.

По его словам, сегодня прорабатывается решение о выделении арендного жилья, которое после работы в течение некоторого периода времени в учреждении здравоохранения можно будет на льготных условиях выкупить. Это очень важный момент.

Он также подчеркнул важность хорошего обустройства рабочих мест сотрудников.

"Если человек получает удовольствие, это тоже мотивация задержаться медицинскому работнику на рабочем месте", - сказал он.

А также важен моральный климат в рамках учреждения.

Каскадность этих принятых государственных решений, мы полагаем, приводит к результатам, считает глава ведомства. "За этот год у нас закрепляемость молодых специалистов достаточно высокая".

В Молодечно до 80 % молодых специалистов задерживаются на рабочих местах, а в Солигорске - 56 %. "Похожи города между собой. Недалеко от Минска, транспортное сообщение похожее. А вот задерживаются по-разному. Значит, что-то есть в менеджменте учреждения здравоохранения. А, может быть, менеджеры, местные власти в регионе, поэтому это требует изучить картину. Почему при одних и тех же условиях где-то молодые специалисты задерживаются, а где-то нет. Значит, уже просто вопрос не в государстве, вопрос в управленческой вертикали", - подытожил он.