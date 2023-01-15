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Дмитрий Пиневич рассказал, сколько стоит доработанная белорусская аптечка
Сегодня в доработанной белорусской аптечке из двадцати элементов четыре образца производства Китайской Народной Республики, один препарат Российской Федерации. "Мы будем стремиться к укомплектованности аптечки на 100 % белорусскими компонентами", - заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич в эксклюзивном интервью "Главному эфиру".
По его словам, есть ряд аспектов, которые фактически уже заместили. "Ножницы замещаются, замещается бандажная повязка, ищем возможности для окклюзионных повязок, здесь есть вопрос по составуклея, я думаю, что мы это сделаем чуть-чуть позже", - пообещал министр.
Сегодня такая аптечка стоит около 400 белорусских рублей. "Важно будет сказать то, что, например, турникет наш белорусскийстоит в полтора раза дешевле, чем импортные аналоги, в полтора раза дешевле стоят воздуховоды, жгуты. Поэтому когда мы начнем выпускать в полной мере и компрессионные бандаж-повязки, и окклюзионный пластырь, я думаю, что цена будет примерно процентов на 30 дешевле. Для наших Вооруженных сил эта аптечка будет носить в том числе учебно-тренировочный характер", - отметил глава Минздрава.
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