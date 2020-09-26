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Дмитрий Пиневич: В Беларуси есть небольшой прирост заболевших СOVID-19, но назвать его бурной вспышкой нельзя

Возможный прирост числа заразившихся коронавирусом может быть вызван отсутствием социальной дистанции, что сегодня в Минске не редкость по выходным дням. Об этом Агентству теленовостей в эксклюзивном интервью рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения. Дмитрий Пиневич рассказал, что сегодня в стране есть небольшой прирост заболевших, но назвать его бурной вспышкой нельзя. В это же время главный врач страны призвал людей не игнорировать социальное дистанцирование и соблюдать другие меры предосторожности.

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