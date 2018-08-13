Дмитрий Семенкевич: В Минске будет как минимум шесть пешеходных улиц

В Минске не будут ограничиваться только одной пешеходной улицей. Их должно быть как минимум шесть. Об этом в "Главном эфире" заявил замминистра архитектуры и строительства. Идея генерального плана столицы - это шесть мини-городов - крупные микрорайоны как самостоятельные территории с пешеходной улицей. Что же касается центра, то его будут и реновировать, а также постепенно обновлять и некоторыми новыми объектами.