Дмитрий Шевцов - гость программы "Скажинемолчи"

По всем международным конвенциям неважно, в какой стране есть мигрант, если он есть - ему должна быть оказана помощь. Основными принципами Красного Креста является милосердие, сострадание, гуманизм. И поэтому на границе Республики Беларусь и Европейского союза помощь оказывается та, которая необходима. Когда общаемся с мигрантами, им же всем неоднократно предлагается вернуться на территорию Республики Беларусь. Они отказываются, вы должны это понимать. Они сказали: "Мы пришли в Европейский союз. Если бы мы хотели остаться в Беларуси и получить статус беженца, то здесь все прозрачно, механизмы есть. И это понятно как делается". Они пришли для того, чтобы пойти в Европейский союз. Мы понимаем, что Польша для них просто промежуточная страна. Их интересует Германия, Австрия и другие развитые европейские страны. В том числе те, что их приглашали. Сложно сказать, что движет процессами миграции, но прежде всего экономическая и политическая ситуация внутри страны. Те страны, которые уже доведены до края на существование самостоятельного государства, где абсолютно нет экономики, где финансовый кризис, где политический кризис. Конечно, люди понимают, что они один на один. Поверьте, не от хорошей жизни, то есть условия у них еще хуже, которые довели до этого края.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста, председатель ОО "Белорусская ассоциация врачей"