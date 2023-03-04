Дмитрий Шевцов о сезонной депрессии: Начало весны - опасное время для общества в целом

"Мы на протяжении длительного времени испытываем дефицит солнечного света и витамина D. В нашем регионе очень нестабильная погода, это сильно влияет на наш внутренний биоритм. Из-за этого замедляются и нарушаются метаболические процессы в нашем организме, перестают усваиваться некоторые микроэлементы, начинаются проблемы с кожей, страдает нервная система, а также эндокринные органы", - пояснил Дмитрий Шевцов.

Также специалист объяснил, почему с приходом весны мгновенно лучше не становится.



"Тот заряд энергии и позитива, который мы получаем за лето от солнца и осенью от урожая, накапливается в нашем организме. То есть к зиме мы подготовлены. Затем погода портится, световой день сокращается. Мы не получаем необходимых микроэлементов, от этого наша батарейка начинает разряжаться. В итоге иммунная система и запас микроэлементов истощаются, а это дискомфорт в жизнедеятельности. И когда наступает весна и приходят первые солнечные дни, организм реагирует парадоксальным образом: он не может адекватно радоваться, потому что устал за зиму. Ему нужно время, чтобы восстановиться", - рассказал врач.

