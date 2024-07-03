Дмитрий Швайба и Николай Бузин - гости выездной студии АТН

В выездной студии Агентства теленовостей в центре Минска новых гостей встречают Илона Волынец и Андрей Сыч. Это политический эксперт, кандидат экономических наук Дмитрий Швайба и депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук Николай Бузин (подробнее в видео).