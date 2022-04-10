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Дмитрий Соин: Международный авторитет Беларуси растет

Международный авторитет Беларуси и ее влияние растут. Об этом говорит не только противостояние санкциям и давлению коллективного Запада, но также участие в мирном урегулировании конфликта в Украине и позиция Минска как стороны переговоров.

Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Соин. Подробности в видео.

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