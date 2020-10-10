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Д.Спивак о политических играх европейских лидеров

На носу в Украине местные выборы. Уже сегодня там ставится вопрос о введении чрезвычайного положения из-за COVID. Политики этой страны задаются риторическими вопросами касательно целесообразности таких мер. Впрочем, под сомнением и решения властей о последних контрактах, к примеру, с Великобританией по ракетным катерам. Как отметил в эфире канала "112" кандидат политических наук Дмитрий Спивак, страной просто играют сильные мира сего - Вашингтон и Лондон, которым вторит Прибалтика.

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