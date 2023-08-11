Дмитрий Стреж в эфире "Скажинемолчи"

У нас, в Беларуси, есть мастера, очень хорошие мастера - это, конечно, Россия. У меня белорусский инструмент. Я познакомился тоже с мастером. Он съездил в Москву, встретился с мастером более опытным, инструмент которого мне очень нравился. Инструмент балалайка, я думаю, что он сам по себе такой очень необыкновенный. Моя любовь к этому инструменту, т.е. наша связь с ним, наверно, это помогает мне выразить тот характер и то, что происходит на сцене. С этим инструментом мне легко это делать.

Дмитрий Стреж,музыкант, виртуоз-балалаечник, педагог