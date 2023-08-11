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Дмитрий Стреж в эфире "Скажинемолчи"
Он приручил "душу" русской музыки и сегодня делится секретами сценического мастерства с новым поколением. В проекте "Скажинемолчи" виртуоз-балалаечник Дмитрий Стреж. Как инструмент выбрал выпускника Молодечненского музыкального училища? Кто артиста вдохновляет, как меломаны принимают концертные трюки с "парящим" инструментом? Ответами гость поделился в эфире нашего канала. Также говорили о необходимости образования и силе белорусской музыкальной школы.
У нас, в Беларуси, есть мастера, очень хорошие мастера - это, конечно, Россия. У меня белорусский инструмент. Я познакомился тоже с мастером. Он съездил в Москву, встретился с мастером более опытным, инструмент которого мне очень нравился. Инструмент балалайка, я думаю, что он сам по себе такой очень необыкновенный. Моя любовь к этому инструменту, т.е. наша связь с ним, наверно, это помогает мне выразить тот характер и то, что происходит на сцене. С этим инструментом мне легко это делать.
О теплых гастрольных приемах, вариациях балалайки с пометкой "прима, бас, альт, контрабас" иувлечениях скоростью. Полная версия интервью с виртуозом - на сайте Белтелерадиокомпании. Все выпуски "Скажинемолчи" доступныина YouTube, адресовать вопросы ведущим можно в телеграм-канале проекта.
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