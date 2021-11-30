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Дмитрий Василец: Америке выгодно развалить Евросоюз
Америке выгодно развалить Евросоюз. Такое мнение высказал в интервью телеканалу "Беларусь 1" украинский журналист Дмитрий Василец. По его словам, европейские чиновники это хорошо понимают и кулуарно уже подумывают о создании собственной организации безопасности вместо НАТО. Ведь главная задача для ЕС - не допустить разъединения - над чем Америка старательно работает, взяв под свое крыло Польшу и Прибалтику.
Здесь не обошлось без американского влияния, потому что мы знаем, что Америка системно поддерживает все начинания: возведение заборов, границ… Они начали еще там у себя огораживаться здоровенными заборами, видимо, им понравилось, и они решили надавить на своих европейских так называемых коллег, которые в добровольно-принудительной форме должны периодически исполнять их указания. И здесь мы видим, что вместо того, чтобы укреплять Евросоюз, они действуют на разъединение Евросоюза, на развал Евросоюза.
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