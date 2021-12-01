Дмитрий Василец: Польское руководство оторвалось от реальности

Польша, как страна с низким уровнем суверенитета, всегда будет ждать указаний от своего заокеанского хозяина за подачки. Таким мнением поделился в интервью украинский журналист Дмитрий Василец. Видимо, создавать истерию о якобы некой опасности на белорусско-польской границе - очередное задание польского правительства. Цель понятна - чтобы нарастить здесь военное присутствие блока НАТО.



Дмитрий Василец, журналист, общественный деятель (Украина):

Мы видим, как польское руководство оторвалось от реальности и они даже не стараются пытаться соблюдать европейское законодательство. Они даже не пытаются обращать внимания на заявления ряда европейских политиков с призывами относиться к мигрантам, как это предполагает закон. Они пытаются сделать истерию в рамках НАТО, чтобы чуть ли не все армии Евросоюза пришли на польско-белорусскую границу, чтобы защитить польский народ от нескольких тысяч беженцев. Это глупость. И не то, чем должны заниматься польские политики в 21 веке. Польша грубо нарушает уставы Евросоюза и, безусловно, если смотреть на эту ситуацию и не планировать развал Евросоюза, тогда, конечно, Польша должна понести самые жесткие последствия, и последствия будут в первую очередь экономические.