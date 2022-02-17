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Дмитрий Василец: Война в Украине нужна США и Британии
Война в Украине нужна США и Британии. Возможная выгода этих стран будет исчисляться сотнями миллиардов долларов - такое мнение высказал украинский журналист Дмитрий Василец. По его словам, украинской власти сейчас как никогда необходимо действовать в интересах своего народа. От грамотных действий чиновников и соблюдения Минских соглашений будет зависеть мир. Пока же о разумном подходе официального Киева говорить не приходится.
С учетом тех денег, которые на кону, которые могут заработать США и Великобритания на войне в Украине, будут делаться любые шаги, чтобы хоть какая-то война на Донбассе началась. Потому что это выгодно нашим заграничным партнерам. Понятно, где западные страны заработают сколько? Это сжиженный газ СПГ, это взносы в НАТО от европейских стран, это миллионы мигрантов из Украины для европейского трудового рынка. Это понятные направления, которые исчисляются реально сотнями миллиардов долларов. И это ни для кого не секрет. Поэтому, скорее всего, наши западные партнеры делают все для того, чтобы развязать войну. Вопрос, хватит ли мозгов у украинских руководителей, которые сейчас при власти, не допустить массовой бойни на Донбассе. Безусловно, война украинскому народу не нужна ни в какой форме. И это явно не в наших интересах. Поэтому люди, конечно, негативно настроены на любую войну на нашей земле. И это был главный вопрос на предвыборной кампании, потому что президент Зеленский приходил к власти, потому что главное обещание было - это обещание мира. Мы видели, как на протяжении этих шести лет просто украинский народ в очередной раз обманули.
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