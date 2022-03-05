Дмитрий Василец: Война в Украине объективно выгодна западным партнерам

Война в Украине объективно выгодна западным партнерам. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" глава украинской партии "Держава" Дмитрий Василец, сообщает БелТА. "Война в Украине, хоть какая-то: хоть маленькая, хоть большая, но лучше большая - объективно выгодна западным партнерам. Потому что, знаете, есть такое выражение: кому войну, а кому мать родна. Именно заработок Европы и США на войне в Украине - колоссальный может быть. Потому, что мы понимаем, что американский СПГ (сжиженный природный газ) не может честно конкурировать с трубопроводным российским газом", - сказал Дмитрий Василец.

По его словам, именно поэтому США всячески старались остановить строительство Северного потока -2. "Потому, что тут речь идет именно о деньгах. Они не смогли вбить этот кол чисто экономически, потому что российский газ дешевле. И поэтому мы видим, как сейчас войной в Украине хотят вбить именно политический кол, чтобы прекратить поставки в Европу газа из России и продавать более дорогой, в разы американский газ уже через СПГ- терминалы Европе. Они даже название американскому СПГ придумали - "молекулы свободы". Понимаете, в чем дело? А за молекулы свободы, как говорится, нужно платить Европе в три раза больше, чем за, как выразился Зеленский, "грязный российский газ".