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Дмитрий Василец: Война в Украине объективно выгодна западным партнерам
Война в Украине объективно выгодна западным партнерам. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" глава украинской партии "Держава" Дмитрий Василец, сообщает БелТА.
"Война в Украине, хоть какая-то: хоть маленькая, хоть большая, но лучше большая - объективно выгодна западным партнерам. Потому что, знаете, есть такое выражение: кому войну, а кому мать родна. Именно заработок Европы и США на войне в Украине - колоссальный может быть. Потому, что мы понимаем, что американский СПГ (сжиженный природный газ) не может честно конкурировать с трубопроводным российским газом", - сказал Дмитрий Василец.
По его словам, именно поэтому США всячески старались остановить строительство Северного потока -2. "Потому, что тут речь идет именно о деньгах. Они не смогли вбить этот кол чисто экономически, потому что российский газ дешевле. И поэтому мы видим, как сейчас войной в Украине хотят вбить именно политический кол, чтобы прекратить поставки в Европу газа из России и продавать более дорогой, в разы американский газ уже через СПГ- терминалы Европе. Они даже название американскому СПГ придумали - "молекулы свободы". Понимаете, в чем дело? А за молекулы свободы, как говорится, нужно платить Европе в три раза больше, чем за, как выразился Зеленский, "грязный российский газ".
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