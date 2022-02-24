Дмитрий Высоцкий: Украинцы говорят, что Зеленский сам теряет страну

Известный украинский блогер Дмитрий Высоцкий прислал нам видео того, что происходит в городе Новая Каховка Херсонской области. Сегодня в 5 утра он проснулся от звуков взрывов. Они были слышны со стороны воинской части. Уже позже стало известно, что от нее практически ничего не осталось. Туда были направлены бригады пожарных, и на данный момент никого, по словам Дмитрия, не пускают.