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Дмитрий Жук: Белорусов хотели стереть с лица Земли

Нацизм в законе: западная цивилизация открыто вышла на путь, у которого исторически нет шансов к существованию. Забытые уроки Второй мировой пора учить заново. Беларусь открывает архивы и факты, о которых было принято молчать из вежливости.

А также итоги поездки белорусского лидера на Дальний Восток России. О чем договорились президенты и как дальше будет развиваться наш большой общий регион? Смотрите полный выпуск "Клуба редакторов" на YouTube-канале Агентства теленовостей.

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