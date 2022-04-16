Дмитрий Жук: Белорусов хотели стереть с лица Земли

Нацизм в законе: западная цивилизация открыто вышла на путь, у которого исторически нет шансов к существованию. Забытые уроки Второй мировой пора учить заново. Беларусь открывает архивы и факты, о которых было принято молчать из вежливости.



А также итоги поездки белорусского лидера на Дальний Восток России. О чем договорились президенты и как дальше будет развиваться наш большой общий регион? Смотрите полный выпуск "Клуба редакторов" на YouTube-канале Агентства теленовостей.

