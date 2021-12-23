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Дмитрий Жук: То, что делает сегодня польская власть, в корне противоречит христианским ценностям
Польские власти вступили в конфликт с морально-этическими ценностями своего народа. Такое мнение высказал в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук.
"На самом деле поляки абсолютно нормальные, адекватные люди. Более того, они очень верующие. И то, что делает сегодня польская власть, в корне противоречит человеческим, христианским ценностям", - заявил он.
Дмитрий Жук обратил внимание на то, что конфликт между властями и обществом в Польше накалился и с большой вероятностью скоро взорвется.
"Нужно понимать, что поляки по своей природе - это не те люди, которые будут терпеть. Они будут высказывать свое недовольство, в том числе и собственному руководству", - считаетглавный редактор издательского дома.
Эксперт также отметил, что нынешняя власть играет очень грубо против ментальности своего же народа.
Смотрите полный выпуск "Клуба редакторов" ЗДЕСЬ.
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