Днем и ночью, в любую погоду: как военные авиаторы охраняют небо над Беларусью

Военные авиаторы и все те, кто помогают самолетам и вертолетам подниматься в небо, отмечают 16 августа свой профессиональный праздник - День военно-воздушных сил. Сегодня авиация Беларуси - это технически оснащенный высокоинтеллектуальный вид Вооруженных Сил.

Для большинства небо - это предел мечтаний, для военных летчиков - рабочее место. До Земли 12 тыс. м, скорость - два маха, пульс - 120. Земля внизу кажется мирной и крошечной. Но чтобы она оставалась такой, они должны быть на высоте.

Когда под тобой километры пустоты, а впереди - цель, ты остаешься один на один со своей совестью и долгом. С этой высоты не видно границ, но именно здесь они охраняются бдительнее всего. Тысячи километров горизонта под их защитой 24 часа в сутки.

"Военно-воздушные силы в рамках государственной программы вооружения планово, комплексно развиваются. Мы получаем новую авиационную технику, новые авиационные комплексы. Сейчас на вооружении имеются самолеты Су-30СМ, Су-30СМ-2, Як-130. Также пополнен парк армейской авиации, вертолетами Ми-8 МТВ-5 и Ми-35М. На вооружении также стоят Як-130. Но мало иметь современную технику. Надо еще иметь профессионально подготовленный личный состав. Поэтому очень важный упор делается в том числе на подготовку личного состава, как летного состава, инженерно-технического, кто обеспечивает, готовит технику", - отметил командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лукьянович.

Обучение будущих стражей неба - это путь от строгой дисциплины на земле до полной свободы в облаках. Авиационный факультет Военной академии готовит тех, кто будет не просто управлять сложнейшей техникой, а нести ответственность за безопасность всей страны. Авиация не может существовать без поддержки на земле. Академия готовит также инженеров, которые обеспечивают полеты - обслуживание двигателей, бортовых компьютеров, радаров, систем вооружения.

Авиация должна быть готова в любую минуту оказаться в небе. Для этого существует дежурное звено. Самолеты и вертолеты, стоящие на боевом дежурстве, охраняются жестче других объектов. К ним применяется особый статус безопасности. Они заряжены боевым оружием, к машинам допускаются только дежурные летчики, технический состав, закрепленный за этими судами, и высшее командование.

Проверка двигателей, герметичности систем, шасси. Десятки показателей бортовой техник должен проверить у вертолета и лишь потом машина поднимается в небо.

Серди военного авиапарка Беларуси есть и самый массовый двухдвигательный вертолет в мире - Ми-8. Работа экипажа на нем - это смесь ювелирного мастерства, физических нагрузок и романтики, которой напрочь лишены пилоты больших гражданских судов. Здесь нет безупречно белых рубашек, стюардесс и кофе в терминалах бизнес-класса. Пока одни летят на автопилоте по строгим трассам на высоте 10 тыс. м, экипаж Ми-8 работает руками и глазами на "бреющем полете" и сажает многотонную машину в самые труднодоступные места.

"Учиться сложно, но интересно. Есть стажировки постоянно. В Витебске летали на вертолете Ми-2, в Бобруйске на планере. На 5 курсе стажировка проходит уже в авиационной части в Мачилищах на Ми-8. Самая основная задача - это летать. Выполняем разные новые упражнения, то есть совершенствуемся, идем по программе от простого к сложному. Начинаем днем летать, далее ночью летаем, в облаках, в плохую погоду", - поделился летчик-штурман вертолета Ми-8.

Защита воздушного пространства - это не только национальная безопасность, но и фактор стратегического сдерживания. Сегодня военные авиаторы не пишут историю громкими победами. Они сохраняют ее, просто выполняя свой долг, круглые сутки, в любую секунду на страже мирного неба.