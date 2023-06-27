Днем 27 июня на большей части территории Беларуси пройдут дожди, местами ожидаются грозы

Дожди и порывистый ветер ожидаются во вторник в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня погоду в стране будет определять область пониженного атмосферного давления и фронтальные разделы. Ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории страны пройдут дожди. Местами ожидаются грозы, по Брестской и Гродненской областям - сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится туман. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый.