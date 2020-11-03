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Днем на этой неделе ожидается до 16 градусов тепла

Осень уверенно вступает в свои права, но погода в Беларуси по-прежнему комфортная. Днем на этой неделе до 16 градусов тепла и в основном без осадков. Температура воздуха стабильно выше климатической нормы - тепло даже ночью - от 3 до 10 градусов.

Повышенный температурный фон сохранится первую половину ноября. И со следующей недели резкого похолодания не ожидается.

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