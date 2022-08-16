Днем на место выезжали "разведчики", вечером - вальщики - раскрыто 42 факта незаконной вырубки леса

О задержании криминального авторитета, который создал и руководил группой, МВД сообщило летом прошлого года. Тогда же в ГУБОП рассказали, как работала ОПГ. У каждого была своя роль: бригадир, наблюдатель, вальщик, грузчик, водитель, экспедитор. Фигуранты тщательно конспирировались: меняли автомобили для перевозки древесины, пользовались радиостанциями, выставляли посты наблюдения. Днем на место выезжали "разведчики" (помечали места вырубки), вечером – вальщики. Транспорт загружали деревьями малыми партиями, чтобы в случае задержания избежать уголовной ответственности. После отправки машины несколько человек оставались в лесу. Если обстановка была благоприятной, автомобиль возвращался. За ночь могли совершить до пяти ходок. Товар сбывался частным пилорамам по ценам ниже рыночных. При этом организатор периодически привлекал для работы несовершеннолетних и людей, ведущих асоциальный образ жизни.