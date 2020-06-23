"Днепровский рубеж". Что удалось обнаружить экспедиции в Буйничах

Война не закончена, пока не захоронен последний солдат. Об этом снова и снова напоминают отголоски Великой Отечественной. Новые места сражений и братские могилы продолжают находить поисковики. А главное - документы, по которым удается восстановить имена погибших героев. Медальоны или фляжки с фамилией. Новая экспедиция участников историко-патриотического клуба "Виккру" и 52-го отдельного батальона Минобороны стартовала в Буйничах. Что уже удалось обнаружить, расскажет Андрей Ястребов.



Буйничское поле действительно святое место для каждого белоруса. Оборону Могилева здесь летом 1941 историки позже назовут второй Брестской крепостью, когда сначала копать противотанковые рвы вышел весь город, а затем 23 дня сдерживал врага.



Это были трагические и в то же время дни мужества и героизма.



8 отбитых атак противника и 39 уничтоженных танков вермахта. Буйничи, Тишовка, Севастьяновичи - в окрестностях этих поселков сдерживали немецкую армию около 5 тысяч красноармейцев.





"Днепровский рубеж". Многие герои до сих пор неизвестны

Павел Кончиков, руководитель поисковой группы "Днепровский рубеж":

"В нашем раскопе сейчас мы видим два бойца. И, возможно, они не простые бойцы, потому что, судя по кожаным сапогам и найденным предметам, возможно, из командного состава. Видно, что они не были сброшены в этот окоп. Они в нем и погибли".

Впервые за 75 лет под Буйничами развернулась масштабная экспедиция

Металлоискатели прощупывают в поле каждый метр. Именно здесь, судя по немецким фотографиям, попавшим в руки поисковиков, проходили ожесточенные бои. В первый же день подняты останки четырех солдат, амуниция, фрагменты оружия.

Дмитрий Паклонский, поисковик:

"С этим бойцом была найдена винтовка Мосина. Причем, примечательно, что боец примкнул штык. Готовился, наверное, к рукопашной схватке. Затвор на месте. Состояние, конечно, сами видите - ничего живого нет".

А еще боеприпасы и самая редкая и ценная находка - четыре медальона, подпорченные ржавчиной. У поисковиков появился шанс прочитать имена героев. А еще - раскрыть тайны сражения под Могилевом, которое сравнивают по самоотверженности с обороной Брестской крепости.

Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического клуба "Виккру":

"Известно, что все командиры стрелковых полков 172-й дивизии - Бойнич, 514 -й стрелковый полк, 388-й - полковник Кутепов, 394 -й стрелковый 110 -й дивизии - полковник Слепокуров - пропали без вести. У нас, естественно, надежда на то, что экспедиция будет результативной".