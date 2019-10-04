"Дневник олимпионика" презентовали в Минске

Родной язык - занимательно и доступно. Новые методы подготовки учеников к олимпиаде по белорусскому языку и литературе обсудили сегодня в Минске. Урок для учителей-филологов прошел в Белорусском государственном техническом университете. На семинар приехали около ста пятидесяти преподавателей со всей Беларуси. Во время лингвистических занятий Владимир Куликович, заведующий кафедрой издательских технологий, презентовал третье издание книги "Дневник олимпионика". В нем собрано почти полторы тысячи разных творческих заданий.



Подобные языковые семинары пройдут и в других городах Беларуси. Ближайшая встреча - с учителями Гродненской области.