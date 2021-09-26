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Дневник "X-Factor в Беларуси" сегодня вечером на "Беларусь 1", премьера телешоу - 9 октября

Сегодня в вечернем прайм-тайме выйдет большой выпуск дневника музыкального проекта "Х-Factor в Беларуси". Все, что вы хотели знать о закулисье популярного телешоу: откровенные признания, высокие ноты и отчаянные поступки ради мечты - 26 насыщенных минут. Как проходили региональные кастинги, и кто запомнился жюри. Непридуманные истории смелых и талантливых смотрите сегодня в 20:25 на "Беларусь 1".

Премьера телешоу "Х-Factor в Беларуси" - 9 октября

Горячую премьеру "Х-Factor в Беларуси" смотрите 9 октября на"Беларусь 1". Кроме того, за проектом можно следить в официальном аккаунте @xfactorbelarus в Instagram, а также на YouTube-канале и в других социальных сетях.

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