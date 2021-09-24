3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Дневники "X-Factor в Беларуси" уже 25 сентября на "Беларусь 1", премьера телешоу - 9 октября
Громкая премьера на "Беларусь 1". Уже в эту субботу в эфире телеканала первые большие выпуски дневников музыкального проекта "X-Factor в Беларуси".
Телезрители первой кнопки уже успели оценить миниатюрные серии с кастингов в регионах нашей страны. В выходные же никто не наступит драматургии телешоу на горло - поклонников проекта ждут 26 насыщенных и эмоциональных минут. Все, что вы хотели знать о закулисье: откровенные признания, высокие ноты и отчаянные поступки ради мечты смотрите в субботу и воскресенье в 20:25 на "Беларусь 1".
Премьера телешоу - 9 октября
Подготовка крупнейшего эфирного события телесезона на финишной прямой - через несколько недель телеканал "Беларусь 1" покажет первый сезон популярной франшизы. Таланты, а это порядка 300 человек из всей страны, встретятся лицом к лицу со звездными наставниками -Русланом Алехно, Ольгой Бузовой, Сергеем Соседовым и Серегой (Сергеем Пархоменко). Горячую премьеру "Х-Factor в Беларуси" смотрите 9 октября на "Беларусь 1". Кроме того, за проектом можно следить в официальном аккаунте @xfactorbelarus в Instagram, а также на YouTube-канале и в других социальных сетях.
Президент
Все
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов