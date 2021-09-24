Дневники "X-Factor в Беларуси" уже 25 сентября на "Беларусь 1", премьера телешоу - 9 октября

Телезрители первой кнопки уже успели оценить миниатюрные серии с кастингов в регионах нашей страны. В выходные же никто не наступит драматургии телешоу на горло - поклонников проекта ждут 26 насыщенных и эмоциональных минут. Все, что вы хотели знать о закулисье: откровенные признания, высокие ноты и отчаянные поступки ради мечты смотрите в субботу и воскресенье в 20:25 на "Беларусь 1" .

Подготовка крупнейшего эфирного события телесезона на финишной прямой - через несколько недель телеканал "Беларусь 1" покажет первый сезон популярной франшизы. Таланты, а это порядка 300 человек из всей страны, встретятся лицом к лицу со звездными наставниками -Русланом Алехно, Ольгой Бузовой, Сергеем Соседовым и Серегой (Сергеем Пархоменко). Горячую премьеру "Х-Factor в Беларуси" смотрите 9 октября на "Беларусь 1". Кроме того, за проектом можно следить в официальном аккаунте @xfactorbelarus в Instagram, а также на YouTube-канале и в других социальных сетях.