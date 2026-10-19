Дни Беларуси стартовали в ОАЭ

Дни Беларуси стартовали в Объединенных Арабских Эмиратах. Гости знакомятся с богатством белорусской культуры и национальных традиций.

19 октября в программе - выступление заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки", а также презентация традиционных белорусских ремесел. Белорусские мастера презентовали искусство соломоплетения и резьбы по дереву. Для гостей также представлена продукция. Особенно по вкусу пришлись горячие драники со сметаной.

Разместились белорусы символично в Институте наследия, который занимается сохранением нематериального культурного достояния Эмиратов и всего арабского мира.

Обе страны одинаково бережно относятся к своей истории и уважают традиции друг друга.