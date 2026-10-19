Дни Беларуси стартовали в Объединенных Арабских Эмиратах

Гости знакомятся с богатством нашей культуры и национальных традиций. В знак уважения к белорусам повсюду развеваются наши флаги.

Институт наследия в Шардже - первое научное учреждение, которое занимается сохранением нематериального культурного наследия Эмиратов и всего арабского мира.

Мировой спрос смещается от "массового и дешевого" к штучному, ручному, осмысленному. И белорусам есть что показать: изделия из дерева, глины, соломы, бересты, бисера. Уникальные рушники, картины, сувениры. За многими техниками стоит глубокая традиция и признание. Недаром наше соломоплетение, вытинанка, неглюбское ткачество - в списках ЮНЕСКО.

Наталья Левицкая, мастер по вышивке:

"Беларусь славится вышивкой, в основном крестиком. Это орнаменты на одежде, какие-то элементы на рушниках. Но я представляю Беларусь в более современном ключе, потому что хочется продвигать историю, чтобы элементы эти жили. Им очень интересно, каждый подходит, каждый спрашивает, что это такое, и каждому хочется посмотреть, действительно ли это вышивка".

Как же без белорусских деликатесов! Мы подсмотрели: драники готовили буквально за пару минут до прихода гостей.

Ольга Деренчук, соорганизатор мероприятия:

"Мы привезли картошку из Беларуси, настоящую картошку из колхоза. Драники не идеально ресторанные, а настоящие, драники - это же от слова "драть" на терке. И мы сделали именно такие традиционные, красивые".

Ольга Гаврилюк, медовый сомелье:

"Я с радостью расскажу народу в Арабских Эмиратах о нашем меде, потому что на самом деле он очень замечательный. И хотелось бы здесь быть. Многие века в Беларуси мед считается одним из главных продуктов на столе. И пчела для нашего народа является символом мудрости и трудолюбия".

Белорусских продуктов все больше появляется на эмиратских прилавках. Главное требование - сертификация халяль. Десятки наших производителей уже получили допуск на рынок ОАЭ и других стран Персидского залива.

Игорь Белый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ОАЭ:

"От реализации соглашения по услугам мы ждем примерно увеличения товарооборота услуг 50-60 %. Если мы говорим о товарах, то в течение шести лет мы ожидаем, что средневзвешенная ставка для белорусских товаров снизится с 4,7 % до нуля. Может, кто-нибудь скажет, что 4,7 % - это ничто, но эмиратский рынок очень конкурентный. Здесь, наверное, присутствуют все компании, которые занимаются внешней торговлей или хотят продать свои товары. Поэтому вроде бы небольшое послабление, облегчение для наших компаний - это весьма существенный шанс для того, чтобы выйти на этот рынок".

Это хореографический ансамбль оживил фольклор и сделали его достоянием Беларуси. "Хорошки" своим искусством покорили 40 стран мира. Сегодня легендарный коллектив дарит свое творчество и жителям ОАЭ.

И эксклюзив этого дня - артисты исполнили совместный номер, в котором участвовали белорусы и представители Эмиратов. Стороны легко находят общий ритм, сохраняя свою идентичность. И речь не только про сцену.