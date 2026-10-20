Дни Беларуси в ОАЭ: чем белорусы будут удивлять 20 октября

В Объединенных Арабских Эмиратах продолжаются Дни Беларуси.

Дни Беларуси стартовали в ОАЭ ярко, колоритно и вкусно. Накануне талантливые мастера презентовали традиционные белорусские ремесла. Легендарные "Хорошки" показали глубину белорусского танца: в каждом движении - характер народа, в каждом выходе - живая традиция.

Наталья Машко, специалист по туризму:

"Мы очень заинтересованы в арабском рынке. Поскольку есть прямой рейс в "Белавиа", мы очень хотим его загрузить и показать наш страну. Беларусь может многое предложить арабскому рынку. Мы можем показать озера, леса, гостеприимство людей, большое количество ремесел, которые могут впечатлить арабского туриста".

20 октября планируется презентация англоязычной версии книги "Наш Президент". Это уникальное документально-биографическое издание, посвященное Александру Лукашенко. Издание позволяет познакомиться с биографией и деятельностью белорусского лидера без необходимости использовать переводчик, что делает книгу доступной для широкой международной аудитории.

Также 20 октября в Дубае стартует глобальная выставка по водоснабжению, энергии, новейшим технологиям и защите окружающей среды. Среди участников заявлены и белорусы. Выставка престижная, это отличная возможность для демонстрации и продвижения своих продуктов и услуг, инновационных решений и современных разработок.