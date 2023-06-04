Дни без дождей привели к настоящей засухе - как в Беларуси спасают леса и урожай

Солнечная погода позволяет рассмотреть наши города во всей красе. А с другой стороны, дни без дождей привели к настоящей засухе. Мы уже и забыли, когда за окном шел нормальный ливень. Да и небольших осадков фактически не было. Дачники горюют, труженикам села тоже непросто. В это время в стране полным ходом идет заготовка травянистых кормов.

Коснулись метеонюансы и наших лесников. На большей части территории страны сохраняется 4-й класс пожарной опасности, а в Минской и Брестской областях - 5-й. А это круглосуточное дежурство на местах. Как спасают наше природное богатство - в репортаже Дарьи Рачко.

Когда начинается дождь, только и ждем, чтобы наконец закончился. Но это для нас. Совсем другие мысли у аграриев и лесников с наступлением засухи. На этой неделе разве что импровизированный "душ" хоть какое-то напоминание о дожде. А зонт - спасение лишь от солнца.

У природы, как в известной песне, нет плохой погоды, заверит телеведущая Светлана Панкратова. У главного синоптика Белтелерадиокомпании хоть растений на даче немного (уже 26 лет в небесной канцелярии), но своими лайфхаками делится. Да и соседи ждут.

Когда долго нет влаги - уже и к народным приметам обращаешься. Будет дождь, если сечь крапиву, если ласточки низко летают или прячут свои лепестки, цветы. А если серьезно, приметы приметами, а бездождие совсем не в плюс аграриям. Многие теряют урожай.





Стародорожский район. 33 гектара многолетних трав. Их посеяли только в прошлом году. В этом собрали 110 центнеров урожая - это всего 30 % от того, что планировали. Из-за перепада температур за 5 дней поле вымерзло, а потом и вовсе сгорело.

Всего повреждено по хозяйству около 190 га трав. Очень тяжело, потому что в данный момент это кормовая база для наших животных. Мы сегодня не сможем заготовить сенаж. Для этого много перепахиваем, пересеваем однолеткой, закупаем семена. Алла Мецко, директор ООО "Синегово-агро"

И его еще можно было бы спасти, если бы прошел дождь, а так, чтобы успеть собрать хоть какой-то урожай уже с других полей, удобряют и в день пересевают тритикале (это смесь ржи и пшеницы ) 60 гектар. Вообще, в Стародорожском районе и сами местные сетуют на почву. Да и потери за этот год немаленькие.

Руки слегка влажные, жидкость при этом не выделяется, а трава раскручивается обратно. Это самый простой метод, чтобы определить готовность сенажа к уборке. Сейчас активно ведут заготовку кормов из озимых культур и ранних многолетних трав. Так, например, в Минской области планируют собрать более 2 млн т.

Укосная площадь у нас 1230 га. С первого укоса планируем набрать 10 тыс. т. Травам первого укоса всего хватило, они набрали влагу, питательных веществ. Дальше будем надеяться, что будет дождик. Виктор Окунович, ведущий агроном экспериментальной базы имени Котовского

Наиболее уязвим озимый ячмень, так как уже идет формирование колоса, налив зерна. Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

Все же несмотря на отсутствие осадков (особенно в эту неделю), у аграриев явно прибавилось работы. Завершили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, ярового рапса и сахарной свеклы на 2 с половиной млн гектаров.

Это сообщение пришло на днях от Министерства лесного хозяйства.

В режиме реального времени можно отследить ограничения на посещение лесов. Запрещено практически на всей территории страны, ограничено на данный момент только в 11 районах, они обозначены желтым цветом, а зеленого нет и вовсе.





Но сколько ни говори, что вход в лес запрещен, зная, все равно пойдут. Только за сутки с пятницы на субботу этой недели произошло 9 лесных пожаров.

Уже 4-й класс пожарной опасности. Наши пожарные команды выбывали в ночное время для локализации ночных очагов. Люди, находясь дома, все предупреждены, телефон должен быть всегда рядом. В ночное время по звонку они должны прибыть на ликвидацию возможного очага возгорания. Александр Миронович, директор Боровлянского спецлесхоза

И как бы ни скрывали свою усталость от дежурств, сотрудники Минлесхоза делают все, чтобы на любое возгорание среагировать оперативно: добраться на место и потушить. Ни один гектар леса не должен пострадать.

Мы находимся в месте, где установлена видеокарта системы "Лесной страж". Это ряд видеокамер, которые работают в системе видеопоиска, то есть она вращается и в радиусе своего сектора съемки фиксирует. Александр Миронович, директор Боровлянского спецлесхоза

В Быховском лесхозе в помощь 9 вышек, мачта для видеонаблюдений. И связь для труднодоступных участков.

Имеется также переносные и стационарные радиостанции, которые помогают работникам государственной лесной охраны взаимодействовать при ликвидации ЧС в тех местах, где отсутствует мобильная связь. Дмитрий Астапенко, начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Быховского лесхоза

На этих спутниковых снимках последняя информация о состоянии лесного фонда. На интерактивной карте даже мелкие возгорания. Контроль МЧС. Работают сообща.

На карте появляются тепловые аномалии. Видят их все подразделения МЧС на всех уровнях - от республиканского до местного одновременно. И там ведется их работа, а на республиканском уровне - контроль. Т.е. они отработали точку, поменяли ее статус. Валентина Белодедова, главный специалист отдела Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси

За нарушение запрета на посещение лесов установлена административная ответственность, а за причинение на 500 базовых величин (это уничтожение живого напочвенного покрова на площади 500 кв. м) у нас наступает уголовная ответственность. Александр Драгун, первый замминистра лесного хозяйства Беларуси

И если в заготовке урожая погода и, правда, решает многое, то лес - это то, что мы в силах сберечь. Вообще засуха с каждым годом все больше. По расчетам ученых Института природопользования, самый пик будет к 2025 году.

Наблюдается увеличение дефицита между приходом влаги (это количество выпадающих осадков) и ее расходом, испарением влаги. Дефицит влаги особенно наблюдается в южных районах нашей республики - это в Гомельской области, Брестской, юг Минской. Виктор Мельник, ведущий научный сотрудник лаборатории Института природопользования НАН Беларуси

Май 2023 года стал самым засушливым, начиная с 1945 г. За месяц в среднем в республике выпало 12 мм осадков, что составило около 20 % от климатической нормы. Прошедшие накануне в отдельных районах кратковременные дожди ситуацию существенно не улучшили. Олег Клинцевич, начальник отдела агрометеорологии Республиканского центра по гидрометеорологии