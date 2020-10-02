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Дни наблюдения за птицами пройдут в выходные в Минске

Сезонная миграция птиц. Европейские дни наблюдения за птицами пройдут в эти выходные. Жители столицы смогут проводить пернатых в долгий путь в теплые края. Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" в рамках международной акции организует наблюдательные площадки и экскурсии в четырех точках Минской области. Чтобы стать участником акции, достаточно выйти на природу, определить вид и число увиденных птиц и сообщить о своих наблюдениях в организацию до 16:00 4 октября. В это время года есть возможность увидеть и редкие виды птиц.

В прошлом году участники акции в Беларуси насчитали свыше 23 тысяч птиц 117 видов. Каждый участник в среднем наблюдал около 20 особей. Организаторы надеются, что в этом году удастся увидеть еще больше крылатых друзей.

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