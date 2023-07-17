Дни Союзного государства завершились оперой в Витебской филармонии

Дни Союзного государства - трехдневный марафон событий, презентующих русское искусство на белорусских площадках в рамках "Славянского базара", - завершились оперой в Витебской филармонии. День эстрадных хитов разнообразили классическими шедеврами. Так участники проекта подчеркнули, что на "Славянском базаре" есть место всем видам искусства и жанрам.