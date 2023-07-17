3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Дни Союзного государства завершились оперой в Витебской филармонии
Дни Союзного государства - трехдневный марафон событий, презентующих русское искусство на белорусских площадках в рамках "Славянского базара", - завершились оперой в Витебской филармонии. День эстрадных хитов разнообразили классическими шедеврами. Так участники проекта подчеркнули, что на "Славянском базаре" есть место всем видам искусства и жанрам.
Встреча с шедеврами - голосами солистов Большого театра Беларуси и ведущих классических сцен России - это уже традиция.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все