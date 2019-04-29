Дни Светлой седмицы православные проводят с ликованием и радостью

У православных начало Светлой седмицы. Это особенное время. Его проводят с ликованием и радостью. Царские врата в храмах распахнуты, под колокольный звон совершаются крестные ходы.



В эти дни принято ходить друг к другу в гости. За Светлой седмицей начнутся поминальные дни, в центре которых Радуница - день памяти предков.