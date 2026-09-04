ДНК, белки и роботы: что увидят гости фестиваля науки в Минске

Краткий пересказ от ИИ

В Минске в эти выходные пройдет фестиваль науки. Сегодня достижения белорусских ученых востребованы в промышленности, здравоохранении, аграрном секторе, сфере высоких технологий. В прошлом году экспорт Академии наук увеличился почти на 6 %.

Белорусские ученые работают в самых разных направлениях. От искусственного интеллекта, робототехники - до биотехнологий, медицины и сохранения природного наследия. И самое главное, что у этого есть ощутимый результат - это помогает сделать жизнь белорусов легче.

Передовые разработки наших ученых пользуются спросом не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. И уже в эти выходные можно будет познакомиться с некоторыми из них.

На Фестиваль науки 5 и 6 сентября 2026 года в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси вход свободный.

Крупнейшее научно-популярное событие впервые пройдет в двухдневном формате. В программе - встречи с уникальными спикерами. Площадки охватят самые разные области науки.

Отдельная зона будет посвящена генетике и цитологии. Посетителям предложат увидеть свою ДНК.

Владимир Караник, председатель президиума НАН Беларуси:

"Добавляются дополнительные интерактивные площадки. Это интеллектуальные технологии, где можно почувствовать себя оператором дрона, поучаствовать в битве роботов, в состязаниях по футболу среди роботов".

По его словам, будет интересная площадка "Вкус науки", где расскажут об альтернативных белках. Их можно будет попробовать, а также услышать лекции о правильном сбалансированном питании для того, чтобы избежать проблем с белковой недостаточностью.

"Впервые будет вечернее шоу, где мы будем показывать связь науки и искусства. Это интересное, яркое, зрелищное мероприятие", - отметил Владимир Караник.

Елена Гузенко, замдиректора по научной и инновационной работе Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

"Мы изучаем геномы растений, стали изучать геномы сельскохозяйственных животных и очень активно занимаемся изучением геномов человека. Если мы говорим о генетике человека, то мы помогаем врачам правильно поставить диагноз, правильно назначить фармакологические препараты. Правильно спрогнозировать, как будет развиваться заболевание у того или иного человека".

Впервые в фестивале науки принимают участие более 30 научных и образовательных учреждений из Беларуси и России. Объединение научных потенциалов будет способствовать развитию Союзного государства. Интерактивные площадки будут для гостей любого возраста.

Фестиваль науки станет важной площадкой не только для ученых и разработчиков, но и для тех, кто хочет в интерактивном формате познакомиться с достижениями белорусской науки.