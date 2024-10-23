До 1 марта водители в Беларуси смогут попасть в реестр автоперевозчиков без повышения квалификации

В Беларуси ввели временные нормы, которые позволяют в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении включать водителей без свидетельства о повышении квалификации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и коммуникаций.

Это предусмотрено постановлением правительства от 16 октября 2024 года №760 "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 года №972 и от 1 августа 2024 года №565".

Как рассказали в пресс-службе, до 1 марта 2025 года для включения в создаваемый государственный информационный ресурс сведений о водителе автомобильный перевозчик может представлять взамен свидетельства о повышении квалификации письмо организации, оказывающей такие услуги. Документ должен содержать информацию о фамилии, собственном имени, отчестве (если таковое имеется) водителя, номере группы, сроках начала и окончания повышения квалификации водителей категории В или D либо договор на оказание услуг (со сроком окончания такого обучения не позднее 31 августа 2025 года).

Постановление вступило в силу с 19 октября 2024 года.

Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении создается в соответствии с указом №32 от 25 января 2024 года. В него включаются сведения о перевозчиках, транспортных средствах (автобусах, легковых автомобилях, автомобилях-такси), водителях, диспетчерах перевозок в нерегулярном сообщении, диспетчерах такси.

Для иностранных диспетчеров устанавливается обязанность создания на территории Беларуси юридического лица. Нормы документа направлены на обеспечение безопасности автомобильных перевозок, создание условий для добросовестной конкуренции, повышение качества оказываемых услуг и дальнейшее совершенствование правоотношений в сфере автомобильных перевозок пассажиров.

Документ вступает в силу поэтапно. Так, с 1 августа перевозчикам представлена возможность включиться в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении бесплатно. Переходный период продлится по 31 октября, а далее сведения в реестр будут включаться на платной основе.