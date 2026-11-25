Открыто голосование за туристический бренд Беларуси. Из 20 финальных работ белорусам до 20 декабря предложено выбрать онлайн слоган и логотип, которые будут отличать страну.

Заявки на конкурс принимали несколько месяцев: всего поступило около 1,5 тыс. концепций. В финальных работах - узнаваемые белорусские символы: аист, василек, вытинанка.

Кирилл Машарский, директор Национального агентства по туризму:

"Двухкомпонентная работа - и слоган, и сам логотип. Предыдущие подобные конкурсы, которые проводились в нашей стране, много внимания уделяли именно логотипу. Мы же были настроены на то, чтобы прежде всего подобрать хороший слоган, и отобрали 20 топовых работ. Сам компьютер подсчитывал те баллы, которые члены жюри выставили по шести критериям. Система показала эти 20 работ, и мы их отдали на голосование всей общественности. Открыто онлайн-голосование. Мы призываем всех принять в нем участие".

Имя победителя объявят 25 декабря.