До 30 сентября продолжается общественное обсуждение пункта захоронения радиоактивных отходов
Автор:Редакция news.by
Общественные обсуждения о пункте захоронения радиоактивных отходов продлятся до 30 сентября.
Рассматриваются три альтернативные площадки: Хойникский район в Гомельской области, Островецкий район в Гродненской области и Мстиславский район на Могилевщине. Там прошли собрания специалистов с населением.
Главными темами стали экологическая и радиационная безопасность, надежность изоляции отходов на сотни лет и организация постоянного мониторинга окружающей среды, новые рабочие места и кадры, перспективы трудоустройства на этапах строительства и эксплуатации объекта.
Любой гражданин может направить свои вопросы и предложения в Белорусскую организацию по обращению с радиоактивными отходами.