До 30 сентября продолжается общественное обсуждение пункта захоронения радиоактивных отходов

Общественные обсуждения о пункте захоронения радиоактивных отходов продлятся до 30 сентября.

Рассматриваются три альтернативные площадки: Хойникский район в Гомельской области, Островецкий район в Гродненской области и Мстиславский район на Могилевщине. Там прошли собрания специалистов с населением.

Главными темами стали экологическая и радиационная безопасность, надежность изоляции отходов на сотни лет и организация постоянного мониторинга окружающей среды, новые рабочие места и кадры, перспективы трудоустройства на этапах строительства и эксплуатации объекта.

Любой гражданин может направить свои вопросы и предложения в Белорусскую организацию по обращению с радиоактивными отходами.