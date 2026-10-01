До 60 человек на квартиру: спрос на арендное жилье в Беларуси растет с каждым годом

Фото БЕЛТА

Арендное жилье набирает популярность среди белорусов. До конца 2026 года планируется построить 650 тыс. кв. м, за первое полугодие уже введено в эксплуатацию 195 тыс. кв. м (с опережением графика). Лидерами стали Могилевская, Гомельская и Витебская области. Квартиры сдаются с полной чистовой отделкой и минимальным набором техники, а спрос в Минске и Могилеве достигает 39-60 человек на одну квартиру. О планах на пятилетку, стоимости и условиях получения рассказал замминистра архитектуры и строительства Беларуси Александр Шваюнов в "Актуальном интервью".

Программа строительства арендного жилья выполняется с опережением. За первое полугодие введено в эксплуатацию 195 тыс. кв. м при задании 130 тыс. По итогам девяти месяцев будет построено порядка 325 тыс. "В лидерах Могилевская область - около 60 тыс. кв. м, Витебская и Гомельская - по 31 тыс. кв. м", - сообщил замминистра архитектуры и строительства.

Планирование ведется с учетом потребностей военнослужащих, молодых специалистов, востребованных кадров и работников предприятий.

На пятилетку предусмотрено строительство 5 млн кв. м арендного жилья. Объемы будут расти ежегодно. "В этом году 650 тыс., в следующем - 900 тыс., потом 1,05 млн и так далее. К концу 2030 года достигнем 5 млн", - пояснил Александр Шваюнов.

Средняя стоимость квадратного метра арендного жилья по стране в первом полугодии 2026 года составила около 2,6 тыс. рублей. Цена зависит от нескольких факторов: месторасположения, используемых материалов, количества квартир в доме. "Человек заезжает в уже готовую квартиру с полной чистовой отделкой. Есть нормативный акт, который устанавливает минимальный набор техники: холодильник, микроволновая печь, стиральная машина и плита. Также будет определен минимальный набор мебели", - подчеркнул замминистра архитектуры и строительства.

Популярность арендного жилья растет. В районах Витебской области на одну квартиру претендует от 5 человек, а в Минске - до 60. "Людей не смущает, что, получив арендную квартиру в общем порядке, человек снимается с очереди. Но если квартира получена по договору найма от предприятия на период трудовых отношений, очередь сохраняется", - резюмировал Александр Шваюнов.