До плюс 30 градусов и без осадков - 30 июля в Беларусь возвращается лето

В Беларуси 30 июля ожидается летняя погода. В дневные часы местами по юго-западу страны максимальная температура воздуха достигнет плюс 30 градусов. Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха днем составит 23-29 градусов выше нуля, по юго-западу местами - до плюс 30 градусов.